(AGENPARL) – Tue 05 August 2025 ALBANESE, ALOISIO (M5S): “VERGOGNOSO OSTRUZIONISMO CENTRODESTRA SU CHIAVI CITTA’ BARI”

Roma, 5 agosto – “Spiace constatare che la consegna delle chiavi della città di Bari a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, si inserisca in un contesto politico particolarmente teso e divisivo, causato dalla miopia politica del centrodestra. L’attacco confezionato dal Governo Meloni è vergognoso e riflette lo spaccato di un Paese che, da un lato, difende i valori di giustizia, umanità e verità, e dall’altro si lascia trascinare da una narrazione faziosa, alimentata da interessi geopolitici e da un oscuro desiderio di controllo dell’informazione. Sotto questo profilo, ad esempio, va letta l’interrogazione targata Fratelli d’Italia volta a contestare la presenza di Albanese in Parlamento, il culmine di una deriva autoritaria che utilizza le accuse di antisemitismo e terrorismo come strumenti di delegittimazione contro chi osa mettere in discussione il genocidio che si sta perpetrando a Gaza. Per questo motivo, l’onoreficenza attribuita a Francesca Albanese non è solo un gesto simbolico, ma un atto di coraggio e di resistenza contro un sistema che cerca di silenziare le voci scomode e di imporre una narrazione distorta della realtà.

Lo afferma la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

