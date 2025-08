TRASPORTI, IARIA (M5S): SALVINI UMILIATO DAL TAR. SU TAXI E NCC SERVE EQUILIBRIO, NO PROPAGANDA (1)

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 TRASPORTI, IARIA (M5S): SALVINI UMILIATO DAL TAR. SU TAXI E NCC SERVE EQUILIBRIO, NO PROPAGANDA

Roma, 4 ago. – “La sentenza del TAR Lazio che annulla il Decreto Salvini sul foglio di servizio NCC è l’ennesima prova di una politica dei trasporti fondata sulla demagogia e non sulla giustizia. Salvini ha scelto ancora una volta la via della guerra tra poveri, sacrificando la dignità di migliaia di lavoratori del noleggio con conducente per strizzare l’occhio a una parte del suo elettorato. La politica non può diventare lo strumento con cui si favoriscono rendite di posizione o si alimentano scontri ideologici, col solo obiettivo di racimolare consenso facile. Il Governo ha il dovere di garantire diritti e regole certe per tutte le categorie: tassisti, NCC e utenti. Servono norme nuove, eque, basate su standard europei, che tutelino il servizio pubblico e incentivino innovazione, qualità, sicurezza e legalità. Come M5S siamo pronti a sostenere ogni iniziativa che vada nella direzione di una vera riforma del settore, inclusiva e moderna. Ma basta decreti punitivi e campagne propagandistiche. Salvini ha perso di nuovo: ascolti finalmente chi lavora ogni giorno per offrire un servizio ai cittadini”.

Lo dichiara Antonino Iaria, deputato del Movimento 5 Stelle e già assessore alla mobilità e urbanistica a Torino.

