(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 MARCHE. BALDELLI (FDI): MENTRE GOVERNO PORTA LA ZES, ITALIA VIVA SI PERDE NEI PETTEGOLEZZI

«Resto francamente sorpreso dall’ultima trovata del vicepresidente di Italia Viva, Davide Faraone: un’interrogazione parlamentare per sapere con quale mezzo Giorgia Meloni e Antonio Tajani abbiano raggiunto Ancona per un impegno istituzionale. Mentre il Governo lavora per restituire dignità alle Marche con l’estensione della ZES – dopo che nel 2018, a seguito di 30 anni di amministrazioni di sinistra, la nostra Regione è stata retrocessa dall’UE a “regione in transizione” – c’è chi si attarda in polemiche degne di pettegolezzi da bar.

E visto che siamo in tema di spostamenti, mi permetto di segnalare a Faraone un caso veramente imbarazzante: il suo candidato Matteo Ricci, che gira in campagna elettorale a bordo di un’imbarcazione finanziata dalla Regione, quindi pagata da tutti i marchigiani. Un mezzo acquistato per la raccolta dei rifiuti in mare e non per fare propaganda elettorale.

Se Faraone vuole davvero fare chiarezza, inizi da Ricci e dai suoi affidi diretti elargiti con generosità negli anni in cui era sindaco di Pesaro. Forse a Italia Viva non lo sanno, ma gli atti dell’amministrazione Ricci sono già al vaglio della Magistratura penale e dell’Autorità Anticorruzione. Altro che interrogazioni sui viaggi della Presidente del Consiglio.»

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati