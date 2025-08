Lavoro e tempi di attesa in sanità. Due conferenze stampa martedì 5

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 Doppio appuntamento martedì 5 agosto per il presidente Giani con la

stampa. Alle ore 12 farà il punto con l’assessora Alessandra Nardini sui

dati del lavoro in regione; alle 12.45 con l’assessore Simone Bezzini

saranno invece illustrati i tempi di attesa per le visite specialistiche e

la diagnostica ambulatoriale.

Ambedue le conferenze stampa si terranno presso la Sala Pegaso della

presidenza in piazza Duomo 10 a Firenze.

