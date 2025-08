Guardia Nazionale Ambientale: “Servono cliniche veterinarie e ospedali per animali gratuiti ”

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 “Da tempo chiediamo cliniche veterinarie gratuite e ospedali pubblici

per curare gli animali”: è quanto dichiara Niccolò Francesconi,

dirigente generale del settore Fondamentale della Guardia Nazionale

Ambientale, rilanciando una proposta concreta per garantire il diritto

alla salute anche agli animali da compagnia.

La Guardia Nazionale Ambientale invita Regione Umbria e Governo a

intervenire, sostenendo la creazione di ambulatori pubblici veterinari e

cliniche gratuite per le fasce più fragili della popolazione. “Non tutti

hanno i soldi per curare i propri amici animali di una vita”, sottolinea

Francesconi.

La nostra proposta si affianca all’iniziativa della consigliera comunale

di Perugia Margherita Scoccia, che ha presentato un ordine del giorno

per l’apertura di un ospedale veterinario pubblico e gratuito,

operativo H24. Un progetto che potrebbe diventare modello nazionale.

Secondo la Guardia Nazionale Ambientale, questa misura rappresenterebbe

anche un incentivo all’adozione di animali da canili e gattili,

offrendo sicurezza e supporto a chi decide di accogliere un nuovo

compagno di vita. Come richiesto piu’ volte si intervenga per un

ospedale di animali in ogni Regione .

Guardia Nazionale Ambientale

Dirigente Generale Settore Fondamentale

Dott. Niccolo’ Francesconi