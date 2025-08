(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 GAZA, SILVESTRI (M5S): TAJANI COMVOCHI SUBITO AMBASCIATORE ISRAELIANO

“L’intenzione di occupare Gaza da parte del governo Netanyahu, così come il genocidio perpetrato fino ad oggi ai danni del popolo palestinese, sono il frutto della pavidità di leader occidentali come Giorgia Meloni, che ancora oggi si rifiutano di riconoscere lo Stato della Palestina. Il nostro governo non ha fatto nulla per i palestinesi. Anzi: continua ad avere rapporti militari con Israele e a vendergli armi. Tajani, almeno questa volta, abbia un sussulto di dignità e convochi subito l’ambasciatore israeliano per fargli conoscere il nostro ribrezzo per le iniziative del suo governo”.

Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S in commissione Esteri.

