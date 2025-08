(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 *GANGI, BANDO CITTÀ CHE LEGGE: FINANZIATO (UNICO IN SICILIA) PROGETTO DEL

PATTO LETTURA DELLE MADONIE*

*Gangi, **0**4* *Agosto** 202**4*

Bando nazionale “Città che legge 2024” finanziato un progetto, di circa 27

mila euro, al Patto per la lettura delle Madonie che coinvolge 8

comuni(Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Gangi, Geraci,

Petralia Soprana e Petralia Sottana). Il comune capofila è Gangi ed è

l’unico progetto in Sicilia che ha ottenuto un finanziamento dal Cepell

(Centro per il libro e la lettura).

Il progetto dal titolo “Noi piantiamo libri: il festival letterario per

bambini e ragazzi nei luoghi aperti” è rientrato tra i 14 vincitori per

aver previsto il coinvolgimento di scuole, biblioteche, istituzioni e

associazioni.

Nel dettaglio il progetto prevede un festival letterario per bambini e

ragazzi nei luoghi aperti, in modo da promuovere la lettura, il turismo

letterario e il gioco sui luoghi montani. Un festival diffuso che

affronterà 8 tematiche scelte tra i punti dell’Agenda 2030. Si svolgerà nei

territori delle municipalità firmatarie del Patto per la lettura delle

Madonie che hanno anche ricevuto la qualifica di “Città che legge

2024-2026”. Insieme ai comuni, e ai rispettivi sottoscrittori dei loro

patti per la lettura, sono coinvolti: l’Ente Parco delle Madonie e Geopark,

la BCC Madonie, la diocesi di Cefalù, la Condotta Slow Food Madonie, la

casa editrice Arianna Edizioni e il Consorzio turistico Madonie-Cefalù.

E ancora gli 8 siti di interesse naturalistico o di verde urbano scelti tra

i comuni delle Madonie come luoghi del festival diventeranno luoghi

permanenti di lettura con bookpoint.

Per Giuseppe Ferrarello sindaco di Gangi, comune capofila del Patto per la

Lettura delle Madonie: “Le finalità del progetto è quella dell’istituzione

di circuiti culturali integrati a livello territoriale, ciò per promuovere la

lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, di biblioteche

di pubblica lettura e di istituzioni o associazioni culturali, ringrazio i

sindaci dei comuni aderenti, la Diocesi di Cefalù, le varie associazioni,

scuole ed istituzioni locali per aver creduto nel progetto che è stato

personalmente seguito dall’assessore Roberto Franco e dalla professoressa ed

esperta in materia Carola Lo Nero”.

