Firma protocollo d’intesa Regione Puglia – Lum al Miulli

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 *GIOVEDÌ 7 AGOSTO 2025ore 11.30 @ Biblioteca dell’Ospedale

Miulli (Acquaviva delle Fonti, BA)*

*POLICLINICO MIULLI:REGIONE PUGLIA E LUM FIRMANO IL PROTOCOLLO D’INTESA

ALL’OSPEDALE MIULLI*

[image: rendering-miulli-polo-formativo.jpg]

*Rendering del futuro Polo Didattico del Miulli, con firma autografa di

Papa Francesco che ne auspicò l’iniziativa*

Si terrà *giovedì 7 agosto alle ore 11.30*, nella *Biblioteca dell’Ospedale

“F. Miulli”* di Acquaviva delle Fonti, la *firma del protocollo d’intesa

fra Regione Puglia e **LUM – Libera Università Mediterranea “Giuseppe

Degennaro”* per il regolamento dei rapporti in materia di attività

sanitaria fra Università e SSN. Il protocollo va inoltre a definire il Polo

Didattico del Policlinico Miulli – di futura costituzione – come sede del

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

A officiare questa importante traguardo, interverranno:

• *S.E. Mons. Giuseppe Russo* – Governatore Ospedale Miulli

• *Michele Emiliano* – Presidente Regione Puglia

•* Emanuele Degennaro *– Presidente del Consiglio di

Amministrazione dell’Università LUM

• *Raffaele Piemontese* – Vicepresidente Giunta Regione Puglia, Assessore

alla Sanità

•* Antonello Garzoni *– Rettore dell’Università LUM

• *Vito Montanaro* – Direttore Dipartimento Salute, Regione Puglia

• *Mons.* *Domenico Laddaga *– Delegato del Governatore dell’Ospedale Miulli

• *Vitangelo Dattoli* – Direttore Sanitario Ospedale Miulli e Responsabile

dell’Organismo di Coordinamento e Promozione dei Rapporti con l’Università

•* Antonella Rago *– Direttore Generale dell’Università LUM

•* Bruno Moncharmont *– Direttore del Dipartimento di Medicina e

Chirurgia dell’Università LUM

Il *protocollo d’intesa* andrà a definire un quadro di collaborazione

strategica per lo sviluppo congiunto di *attività assistenziali, formative

e di ricerca in ambito sanitario*, finalizzate alla nascita del Policlinico

Miulli. L’accordo si fonda su principi condivisi quali la governance

integrata, la trasparenza, la legalità e la sostenibilità, garantendo

l’autonomia delle istituzioni coinvolte.

*Nico Schirinzi Pagliari*

Ufficio Stampa e Comunicazione

Università Lum Giuseppe Degennaro

