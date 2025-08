(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

Cultura, Enogastronomia e Musica nei Picentini: dal 13 al 18 agosto al via Le Notti dei Briganti.

Montecorvino Pugliano (Sa). Dal 13 al 18 agosto, a partire dalle ore 19, nella Frazione di Santa Tecla del comune di Montecorvino Pugliano, nel salernitano, torna l’attesissimo evento enogastronomico, culturale e musicale de Le Notti dei Briganti, giunto alla quarta edizione. La manifestazione, promossa dall’associazione culturale “Le notti dei Briganti” presieduta dall’ideatore Vito Vivone, con il patrocinio del Comune di Montecorvino Pugliano, della Provincia di Salerno e della Regione Campania, vedrà come ogni anno, migliaia di turisti e visitatori recarsi nel territorio dei Picentini e degustare i piatti antichi della tradizione tra storia, musica popolare, mito e leggende. Ad inaugurare l’evento ad ingresso gratuito, mercoledì 13 agosto, insieme al presidente dell’associazione “Le Notti dei Briganti” Vito Vivone, il sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola, il responsabile agli eventi del Comune di Montecorvino Pugliano, Nicola Iannaco, e alle autorità locali, ci sarà l’attrice e showgirl, Matilde Brandi. Al centro delle serate di musica e divertimento, che vedranno l’apertura degli stand enogastronomici alle ore 19 e il via agli eventi musicali a partire dalle ore 21, la degustazione dei piatti antichi della tradizione dei Monti Picentini con il “menù del Brigante”. Ad animare le serate all’insegna delle leggende sul brigantaggio, un ricco programma musicale che vedrà, mercoledì 13 agosto l’esibizione del gruppo Le Sette Bocche, giovedì 14 agosto l’esibizione del cantante Piervito Grisù, venerdì 15 agosto l’esibizione del gruppo musicale Sibbenga Sumamu, sabato 16 agosto invece la piazza sarà animata dalla musica dell’artista Pietro Cirillo, mentre domenica 17 agosto nella piazza anfiteatro di Santa Tecla si esibiranno I Bottari. Chiuderà l’evento de Le Notti dei Briganti, lunedì 18 agosto, l’esibizione del gruppo musicale Special Party Anni ’90. La manifestazione inoltre, avrà ingresso gratuito e parcheggio con servizio navetta gratuito. Identità culturale e divertimento, i due ingredienti del successo de Le Notti dei Briganti che ogni anno registrano il sold out delle presenze. “Un evento che racconta il Sud con la sua bellezza, il buon cibo della tradizione e la storia del brigantaggio, senza tralasciare la musica popolare – spiega l’ideatore dell’evento, Vito Vivone. -Con Le Notti dei Briganti -aggiunge- vogliamo regalare una serata all’insegna del divertimento e dell’enogastronomia di eccellenza alle migliaia di turisti e visitatori che raggiungeranno Montecorvino Pugliano per celebrare la storia del Mezzogiorno attraverso la musica popolare e i piatti antichi della tradizione”. Un evento, Le Notti dei Briganti quindi, che abbina cultura e benessere, attraverso la valorizzazione della storia sul brigantaggio locale proprio nelle terre dei briganti, la musica popolare e l’enogastronomia con i piatti antichi della tradizione dei Monti Picentini. Un vero e proprio viaggio tra storia, immaginario popolare e sapori, alla riscoperta di una location unica, l’anfiteatro di Santa Tecla di Montecorvino Pugliano che per tutte le serate della manifestazione diventerà il palcoscenico naturale della musica e del divertimento con uno sguardo tra i Monti Picentini e il Golfo di Salerno.