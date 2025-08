CS_Interventi da parte di A.Se. Spoleto e Gardenland fino al 10 agosto

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 STRADE, VERDE PUBBLICO, CIMITERI E SCUOLE: GLI INTERVENTI IN PROGRAMMA QUESTA SETTIMANA

Il piano dei lavori di Ase Spoleto e Gardenland fino al 10 agosto

Proseguono anche questa settimana gli interventi nel territorio comunale da parte di A.Se. Spoleto e della ditta Gardenland.

Strade Sono in programma i lavori di decespugliazione nelle strade della Costa, Messenano, Icciano, Rapicciano – Caldane (nel tratto fino a incrocio Novelli), Busano, Pontebari – Morro e Montebibico.

Per quanto riguarda la sagomatura dei margini stradali e la regimentazione delle acque meteoriche gli interventi riguarderanno via San Tommaso, mentre nella strada delle Corone e Crociferro – San Giacomo verrà effettuata la chiusura delle buche con asfalto a freddo.

Verde Per quanto riguarda la manutenzione del verde pubblico, oltre all’innaffiamento delle fioriere, è previsto il taglio dell’erba, e relativa pulizia, saranno completate le zone Case popolari di viale Marconi, via dei Filosofi e zona PEEP di San Nicolò.

Parallelamente ai lavori di A.Se. Spoleto, la ditta Gardenland eseguirà il taglio dell’erba con relativa pulizia e raccolta rifiuti nei giardini in prossimità di via Giacomo Reggiani, in via Visso, viale della Repubblica, via I maggio, nel Giardino due Pini e nel parcheggio di via dei Filosofi, aiuola Ater.

Scuole Sono in programma alcuni lavori di tinteggiatura nella scuola primaria di San Giacomo.

Lavori Per quanto riguarda la manutenzione nei cimiteri è previsto il vuotamento sacchi e il taglio dell’erba a Spoleto, San Sabino e San Giacomo ed è in programma la predisposizione per nuovi allacci relativamente alle lampade votive. Al Teatro Caio Melisso Carla Fendi, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e al Complesso monumentale di San Nicolò è prevista la verifica degli impianti elettrici e di sicurezza e prosegue anche la predisposizione di impianti elettrici e supporti per l’impianto di video sorveglianza cittadina.

Per quanto riguarda la segnaletica stradale verrà sistemata quella mobile necessaria per il corretto svolgimento del mercato del venerdì in via Cacciatori delle Alpi e quella a Montebibico in occasione dell’evento “per Tre note tre donne. L’amante di Chopin”, recital con accompagnamento musicale di e con Rita Charbonnier inserito nel programma “Accade d’estate a Spoleto”.

Spoleto, lunedì 4 agosto 2025

