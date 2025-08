CS_Convegno “Custodire il futuro: i cammini come paradosso e profezia. La sfida del turismo sostenibile e delle comunità attive come motore di crescita dei territori”

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 FESTIVAL DEL TURISMO RESPONSABILE A PALAZZO MAURI

Venerdì 8 agosto, convegno sui cammini

Farà tappa a Spoleto il “Festival del turismo responsabile” con “Valnerina e Valle spoletana”, appuntamento che nasce con l’obiettivo di offrire momenti di confronto, valorizzando lo straordinario patrimonio naturalistico, storico-artistico e culturale del territorio con esperienze pensate e costruite ad hoc.

Venerdì 8 agosto a partire dalle ore 17.30, si terrà nella biblioteca comunale di Palazzo Mauri un convegno dal titolo “Custodire il futuro: i cammini come paradosso e profezia. La sfida del turismo sostenibile e delle comunità attive come motore di crescita dei territori”, organizzato dal Parco Culturale Ecclesiale “Terre di pietra e acqua”.

All’iniziativa interverranno Alberto Renzi, esperto di marketing e comunicazione per profit e no profit, turismo sostenibile, advertising, euro-progettazione e formazione, che evidenzierà il cammino come strumento di rinascita sociale che rafforza i legami comunitari attraverso progetti condivisi, Erminia Battista, ex dirigente medico presso Azienda USL Umbria 1, esperta di Promozione della Salute, che sottolineerà il valore del cammino per il benessere fisico, mentale e relazionale, con impatti positivi su stili di vita e salute pubblica, Francesco Peroni, segretario della Pro loco di Ruscio, frazione di Monteleone di Spoleto, che racconterà l’esperienza della Pro Loco di Ruscio, esempio di attivazione comunitaria che valorizza cultura e senso di appartenenza e Alessandra Bonfanti, responsabile piccoli comuni Legambiente Nazionale e direttivo Alleanza Mobilità Dolce. Coordina Anna Rita Cosso, presidente del Parco Culturale Ecclesiale “Terre di pietra e acqua”.

Il convegno è rivolto a operatori turistici, amministratori pubblici, associazioni e cittadini interessati a coprogettare un futuro sostenibile attraverso il cammino.

Il Festival prosegue fino al 10 agosto con altri due appuntamenti a San’Anatolia di Narco e Campi di Norcia per riprendere poi dal 22 al 24 agosto con altre tre iniziative, tutte incentrate sul turismo lento, che mette in connessione persone in viaggio, piccole e dinamiche comunità locali e strutture ricettive.

