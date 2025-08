(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 03 August 2025 *PNRR, GARDINI (FDI): DE LUCA SBAGLIA I CONTI E IGNORA I FATTI*

*”I dati reali smentiscono la sua propaganda”*

“L’on. De Luca non perde occasione per sbagliare bersaglio, confondere le

acque e diffondere numeri sbagliati. Ma i fatti, come sempre, sono più

forti delle sue narrazioni”. Lo dichiara il vice capogruppo di Fratelli

d’Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini.

“Al 31 maggio 2025, la spesa effettiva del PNRR italiano è arrivata a circa

79 miliardi di euro, pari a oltre il 64% dei fondi effettivamente erogati

da Bruxelles. Parlare di una spesa ‘poco sopra il 30%’ è semplicemente

falso: basterebbe una calcolatrice – o un pizzico di onestà intellettuale –

per rendersene conto.

Se è vero che restano da spendere ancora risorse consistenti, è altrettanto

vero che l’Italia ha rispettato tutte le scadenze previste, ha ottenuto

sette rate e ha già avanzato la richiesta dell’ottava, dimostrando una

capacità di attuazione che la stessa Commissione europea ha riconosciuto.

A confermarlo è anche l’eurodeputata socialista Carla Tavares, che ha

guidato la missione di monitoraggio del Parlamento europeo: nel corso della

visita ha dichiarato che “l’Italia è tra i Paesi capofila nell’attuazione

del RRF, avendo saputo adattarsi rapidamente ed efficacemente per

mobilitare questi fondi.”

“Il PNRR – conclude Gardini – non è uno slogan da campagna elettorale, ma

un piano strategico, complesso, che richiede impegno costante, riforme

strutturali e capacità amministrativa. Invece di lanciare accuse infondate,

De Luca dovrebbe piuttosto attenersi ai dati e abbandonare la polemica

permanente. Le chiacchiere non creano sviluppo. Servono serietà, visione e

responsabilità. E il governo Meloni sta dimostrando di averle.”

Roma, 3 agosto 2025