(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

Sun 03 August 2025 ILVA, TURCO (M5S): "DAL GOVERNO SOLO INQUINAMENTO E BUGIE. L'ACCIAIO VERDE È REALTÀ"

ILVA, TURCO (M5S): “DAL GOVERNO SOLO INQUINAMENTO E BUGIE. L’ACCIAIO VERDE È REALTÀ”

“Negli ultimi giorni alcuni esponenti di Fratelli d’Italia hanno diffuso inesattezze gravi sul futuro dell’acciaio a Taranto, arrivando a sostenere che in Europa non esistano acciaierie in grado di produrre acciaio con idrogeno verde. Questa affermazione è smentita dai fatti. In Svezia, a Boden, è in fase avanzata la costruzione di H2 Green Steel, la prima acciaieria interamente alimentata da idrogeno verde, pronta a produrre 5 milioni di tonnellate di acciaio all’anno con il 95% di emissioni in meno. In Germania, colossi come Thyssenkrupp e Salzgitter stanno investendo miliardi in progetti DRI a idrogeno verde, sostenuti dal governo tedesco. In Spagna, Iberdrola e H2 Green Steel hanno avviato un progetto analogo da 2 miliardi. L’acciaio verde non è un sogno, è già in costruzione. E mentre l’Europa corre, l’Italia resta ferma. Già con il Governo Conte II avevamo dimostrato che l’idrogeno verde era una realtà: avevamo destinato un miliardo di euro del PNRR a questo progetto strategico e avviato una gara per la realizzazione degli impianti. Una gara che il ministro Urso ha gestito in modo disastroso, bloccando di fatto l’unico percorso concreto verso la decarbonizzazione dell’acciaio a Taranto. Il ministro Urso e il Governo Meloni continuano a parlare di transizione, ma nei fatti, dopo aver autorizzato per altri 12 anni la produzione di 6 milioni di tonnellate a carbone, stanno spingendo Taranto verso una nuova dipendenza dal gas, con un “accordo interministeriale” fatto di rinvii e promesse: zero risorse, zero tutele ambientali, zero tutele dei lavoratori, zero date certe per chiudere davvero gli altiforni a carbone. Noi diciamo basta alle scorciatoie fossili e alle narrazioni distorte che cercano di nascondere il fallimento del governo. Taranto ha già pagato troppo in salute, ambiente e occupazione. Non può essere il terreno delle mezze verità e delle scelte miopi di Urso. Serve una visione, serve un piano europeo, serve liberare la città dal ricatto dell’inquinamento. Il futuro dell’acciaio è verde, e Taranto ha diritto di farne parte”.

Così in una nota il vicepresidente M5s Mario Turco, coordinatore del comitato Economia-Imprese-Lavoro.

