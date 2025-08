GIUBILEO DEI GIOVANI, COTRAL: NUMERI RECORD PER UN EVENTO STORICO (foto)

(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 03 August 2025 COMUNICATO STAMPA

GIUBILEO DEI GIOVANI, COTRAL: NUMERI RECORD PER UN EVENTO STORICO

Roma, 3 agosto 2025. Oltre 1.500 corse effettuate, 200 autobus impiegati e più di 500 autisti coinvolti: sono i numeri del piano straordinario di trasporto messo in campo da Cotral in occasione del Giubileo dei Giovani 2025, un evento che ha coinvolto migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo e che ha rappresentato una sfida logistica senza precedenti per la mobilità regionale.

Dal 28 luglio al 3 agosto, Cotral ha rafforzato il servizio con una particolare intensificazione nel fine settimana, in concomitanza con gli eventi conclusivi del Giubileo a Tor Vergata. Oltre agli autisti, è stato coinvolto il personale addetto alla manutenzione, alla verifica, alla centrale operativa e quello amministrativo. Un impegno corale che ha permesso di assicurare il buon esito del piano straordinario e, al tempo stesso, la continuità del servizio ordinario su tutto il territorio regionale.

Il piano ha previsto quattro principali tipologie di servizio:

• Servizi speciali per il Vaticano nei giorni dell’evento a Tor Vergata, con collegamenti dedicati da San Pietro per la Curia, i vescovi e i cardinali, e da San Giovanni per il coro;

• Navette da e per la Fiera di Roma, luogo di accoglienza per migliaia di giovani pellegrini;

• Mezzi di supporto alle linee ordinarie più affollate, per garantire la continuità del servizio e rispondere alla forte domanda di mobilità;

• ⁠Bus dedicati al trasporto dei dei volontari da e per Tor Vergata nel corso di tutta l’evento.

“Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutte le lavoratrici e i lavoratori di Cotral – dichiara il presidente Manolo Cipolla – che hanno reso possibile il successo del piano straordinario di trasporto per il Giubileo dei Giovani 2025. Grazie alla vostra professionalità, dedizione e spirito di squadra, Cotral ha contribuito in modo decisivo alla riuscita di un evento storico per Roma e per il Lazio. Il vostro impegno è stato il motore di questa operazione straordinaria e al tempo stesso ha permesso di mantenere attivo e puntuale il servizio ordinario su tutto il territorio. Grazie”

[PHOTO-2025-08-03-06-55-18 2.jpeg][PHOTO-2025-08-03-07-06-21 2.jpeg]

Irene Bartolomeo

Comunicazione Corporate e Brand

