Fwd: COMUNICATO STAMPA: NICOLA CONVERTINO RICEVERA’ IL “PREMIO INTERNAZIONALE GIOVANNI PAOLO II” PER MERITI ARTISTICI

Roma, 3 Agosto 2025

Sun 03 August 2025

NICOLA CONVERTINO RICEVERA’ IL “PREMIO INTERNAZIONALE GIOVANNI PAOLO II”

PER MERITI ARTISTICI

Il 16.Settembre a Palazzo Valentini di Piazza Venezia l’Artista Nicola

Convertino verrà premiato per meriti artistici per le sue istallazioni e le

sue opere pittoriche.

*Nicola Convertino riceverà il Premio Internazionale Giovanni Paolo II a

Palazzo Valentini, in Piazza Venezia* per meriti artistici riguardanti la

sua attività di pittore e per le sue istallazioni d’Arte.

Nicola Convertino vanta tanti riconoscimenti sia come artista che come

manager dello spettacolo; dal *Leone d’Oro di Venezia quale “Miglior

Artista dell’anno” nel 2018, al Colosseo d’Oro nel 2017* ed è *membro

permanente del Senato dell’Accademia Cicerone di Roma*, nel 2019

diventa il *Vice-Presidente

di 3 multinazionali cinesi della “Via della Seta”*, creando un ponte

culturale e commerciale tra la Cina e l’Italia, sarà anche *Relatore e

Maestro nell’Università di Hannan*, infatti ha siglato un accordo della

durata di tre anni con l’obiettivo di creare un *Laboratorio d’Arte*

all’interno del programma scolastico della prestigiosa Università.

Ma nella vita niente succede per caso, egli è figlio d’Arte; la madre, *Anna

Convertino*, modella in Arte, al secolo *“Mamma Rai”* con una statua a lei

dedicata all’interno della Rai di Viale Mazzini realizzata da *Emilio Greco*,

grande pittrice ed esperta d’Arte, e il padre miniaturista del Vaticano,

insomma nel dna l’Arte è presente in maniera pesante.

*Un’infanzia passata tra Arti pittoriche e musica* ha portato Nicola ha

sviluppare una conoscenza dell’Arte a 360 gradi fino a condurlo lui stesso

a realizzare opere pittoriche degne dei grandi Artisti del 900 che la madre

ha conosciuto e a dialogato in Arte; parliamo *di Emilio Greco, Renato

Guttuso, Purificato, Remo Brindisi, Trubbiani, Montanarini, Ivo Pannaggi,

Manzù,* e molti altri.

Questo ulteriore riconoscimento conferma il valore artistico del

personaggio, in continua osmosi tra Arte e show Business.