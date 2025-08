COMUNICATO STAMPA AMA: GIUBILEO DEI GIOVANI: A TOR VERGATA TASK FORCE AMA AL LAVORO FINO A RIPRISTINO DEL DECORO

(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

COMUNICATO STAMPA

GIUBILEO DEI GIOVANI: A TOR VERGATA TASK FORCE AMA AL LAVORO FINO A RIPRISTINO DEL DECORO

FILIPPI: “Garantito il decoro in tutti gli appuntamenti, grazie alle lavoratrici e ai lavoratori di Ama”

Sono scattate non appena iniziato il deflusso dei partecipanti e proseguiranno fino al ripristino del decoro dell’intera area le operazioni di pulizia di Tor Vergata. Le donne e gli uomini di Ama hanno presidiato il sito sede della veglia e della Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV. In tutta l’area sono stati posizionati 1.600 contenitori per una volumetria di raccolta totale di oltre 1milione e 700 mila litri. Nei due giorni sono state impiegate spazzatrici, veicoli pesanti e altri mezzi speciali (autobotti, trattori, casse ragno, officine mobili) che rimarranno in servizio fino al completo ripristino del decoro. Mezzi e personale dell’azienda presidieranno fino a cessate esigenze sia Tor Vergata che tutti gli altri punti sensibili interessati dal deflusso dei pellegrini come stazioni Fs, Metro, fermate bus, area adiacenti a strutture ricettive.

In occasione del Giubileo dei Giovani Ama ha programmato una speciale task force che ha previsto 4600 turni mirati delle operatrici e degli operatori in servizio, con l’utilizzo di 320 mezzi dedicati (compattatori, mezzi a vasca, spazzatrici, autobotti, officine mobili), In aggiunta Ama ha effettuato circa 2.800 servizi con mezzi a vasca e oltre 1.100 servizi supplementari di spazzamento meccanizzato. Sono poi stati potenziati i presidi mobili su 350 km di itinerari di avvicinamento per i giovani pellegrini, con il presidio fisso di operatrici e operatori dedicati su 45 kmq di punti sensibili e rafforzato i servizi di raccolta dei rifiuti presso circa 600 strutture (287 plessi religiosi e 311 tra plessi scolastici e palestre) che hanno ospitato i ragazzi in arrivo da tutto il mondo. E’ stato inoltre garantito il decoro sui 19 punti di distribuzione pasti.

Secondo le prime stime in questa settimana Ama ha raccolto oltre il 30% in più di rifiuti delle varie frazioni rispetto alla media del periodo.

“Tutte le strutture aziendali hanno svolto un grandissimo lavoro che ha consentito di garantire il decoro in tutti gli appuntamenti che hanno coinvolto centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi arrivati nella nostra città – sottolinea il Direttore Generale di Ama Alessandro Filippi – il piano speciale predisposto in coordinamento con Roma Capitale e con le Autorità di Pubblica Sicurezza ha funzionato e per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento a lavoratrici e lavoratori di AMA per il loro impegno in queste giornate che hanno visto la Capitale al centro dell’attenzione mondiale”

Roma, 3 agosto 2025

