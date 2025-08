(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

Sassari, lì 3 agosto 2025

Aree mercatali pronte per Mini e Medi Candelieri

e la grande Faradda

Sono 102 gli stalli messi a disposizione dal Comune di Sassari per altrettanti venditori

ambulanti che in occasione della Faradda somministreranno bibite e pietanze, ma

anche artigianato e gadget. Con largo anticipo rispetto agli scorsi anni, sono già state

rilasciate le autorizzazioni dall’ufficio Attività produttive in modo da consentire agli

operatori di organizzarsi al meglio.

La maggior parte saranno postazioni per la somministrazione di alimenti e bevande (in

via XXV aprile, piazza Stazione e via dei Gremi), oltre ai torronai (in corso Vico e

piazza sant’Antonio), arrostitori (in piazza santa Maria), artigianato e bigiotteria (in via

XXV aprile, piazza Stazione e via dei Gremi).

In via XXV aprile, piazza santa Maria e piazza Stazione sono previsti stalli più grandi

con la possibilità per gli operatori di posizionare panche e tavolini per il consumo sul

posto degli alimenti e delle bevande. Per dare un senso di ordine e decoro al contesto

in cui si svolge la Faradda, l’amministrazione comunale ha stabilito da quest’anno che i

gazebo degli operatori commerciali, delle associazioni e degli hobbisti devono essere di

colore bianco, in buono stato e privi di qualsiasi forma di pubblicità.

Non mancheranno aree mercatali dove fare acquisti, mangiare e bere anche per i

Piccoli e i Medi candelieri, il 5 e 9 agosto, seppur in misura ridotta. Per i Piccoli sono

previsti 10 stalli in corso Vico e piazza Santa Maria, tra carribar, torronai e un carrello

mobile palloncini, tamburi e gadget per la gioia dei più piccini. Il 9 agosto invece ci

saranno 8 stalli tra corso Vico e piazza Santa Maria.

