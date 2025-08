(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

STRAGE BOLOGNA, (M5S): BASTA DEPISTAGGI, POLITICA ABBIA CORAGGIO DI GUARDARE IN FACCIA STORIA

Roma, 2 agosto – “Oggi Bologna ha dato ancora una volta una grande lezione di memoria e dignità. La partecipazione imponente alla manifestazione per il 2 agosto dimostra che la richiesta di verità e giustizia resta viva, incancellabile, necessaria. La strage alla stazione fu un atto di terrorismo neofascista, e la verità giudiziaria ha già accertato il ruolo di pezzi deviati dello Stato, ma a 45 anni di distanza manca ancora il coraggio politico di fare piena luce sui mandanti e sulle coperture. È inaccettabile che ci siano ancora zone d’ombra, reticenze, omissioni. Non basta commemorare, bisogna pretendere risposte. Il MoVimento 5 Stelle continuerà a stare dalla parte dell’Associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede giustizia senza mai piegarsi. Onorare la memoria significa anche garantire che nulla di simile possa ripetersi, e per farlo servono verità, responsabilità e trasparenza. La memoria non è un rito, è un impegno civile e politico. Chi oggi minimizza o tenta di riscrivere quella pagina vergognosa della storia italiana si pone contro la democrazia e contro Bologna.” Così in una nota il senatore e coordinatore regionale M5S Marco Croatti e il coordinatore M5S dell’Emilia-Romagna Gabriele Lanzi.

