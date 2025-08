(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 REGIONALI MARCHE, BALDELLI (FDI): UN ALTRO CANDIDATO DEM INDAGATO, CONTE DARÀ SECONDA ASSOLUZIONE?

«Apprendiamo dalla stampa che un consigliere regionale dem delle Marche, ricandidato alle prossime elezioni, sarebbe indagato per corruzione e malversazione riguardo finanziamenti ed erogazioni di fondi europei.

Noi lo ribadiamo con chiarezza: le indagini giudiziarie non devono riguardare la politica e fino a sentenza definitiva l’unico giudice che deve contare è la Magistratura.

Ma viene spontaneo pensare alla ipocrisia politica dimostrata dal M5s sul caso Marche e chiedersi se Giuseppe Conte guarderà anche in questo caso le carte delle indagini, come ha fatto per Ricci, per poi concedere la sua personale assoluzione? Oppure preferirà tacere, continuando a impartire agli altri lezioni di etica e morale? E cosa dirà al suo elettorato dopo aver fatto dell’onestà il leitmotiv del movimento?

E Travaglio sarà costretto a scrivere, a malavoglia, un altro fondo giustificatorio su Affidopoli per difendere Conte?

Per fortuna i marchigiani sanno distinguere e, con Francesco Acquaroli, continueremo a lavorare per una regione che merita concretezza e serietà».

Lo ha dichiarato il deputato marchigiano di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli.

