NOTA STAMPA – ZANGRILLO: “A FIANCO DI ANNA MARIA BERNINI. INACCETTABILE STRUMENTALIZZARE LO SFREGIO INDELEBILE DI UNA STRAGE”

(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 ZANGRILLO: “A FIANCO DI ANNA MARIA BERNINI. INACCETTABILE STRUMENTALIZZARE LO SFREGIO INDELEBILE DI UNA STRAGE”

«Strumentalizzare lo sfregio indelebile di una strage, speculare sulle 85 vittime innocenti della stazione di Bologna, sulla disperazione delle famiglie e sul dolore di oltre 200 feriti: no, non è accettabile. Sono al fianco della collega Anna Maria Bernini, che oggi ha partecipato con rispetto e senso delle istituzioni alla commemorazione» lo dichiara Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione che prosegue:

«Chi piega il ricordo a interessi di parte, tradisce i valori della nostra democrazia. A Bologna, come in ogni luogo colpito dalla violenza, l’Italia è unita nella memoria e nella solidarietà. Contro ogni odio», conclude il ministro.

