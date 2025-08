(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 Napoli. Cangiano (FdI): grazie decreto Caivano dispersione scolastica crollata all’1 per cento. Altro successo governo Meloni

“I numeri della dispersione scolastica a Napoli promuovono il decreto Caivano e confermano ancora una volta che Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia avevano ragione. I dati relativi alla dispersione scolastica nell’area metropolitana di Napoli per l’anno 2024/2025 diffusi dal prefetto di Bari sono chiarissimi, e raccontano che soltanto l’1 per cento dei bambini non frequenta la scuola. Un trend che si mantiene costante anche per la secondaria. Sono lontani i tempi in cui la dispersione scolastica, vera piaga del napoletano e da cui attinge a piene mani la malavita, era altissima e da record. Tutto questo è stato possibile grazie al decreto Caivano, che favorendo il dialogo tra le varie istituzioni è riuscito in maniera più efficace a garantire tempestivi interventi di contrasto all’abbandono scolastico. Non più le lungaggini del passato con l’intervento dell’autorità giudiziaria che arrivava quando ormai il ragazzo era fuori dall’obbligo scolastico, ma provvedimenti rapidi. Siamo consapevoli che c’è ancora da fare, ma consentire ai giovani di continuare ad andare a scuola, vivere la vita sui banchi di scuola e non tra i vicoli sia già un primo passo importante per sottrarre manovalanza alla Camorra”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Gerolamo Cangiano.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati