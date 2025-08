(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 https://www.aduc.it/articolo/firenze+al+top+imposta+soggiorno+che+fare+perche_39613.php

————————–

Firenze al top per l’imposta di soggiorno. Che fare perché tutti se ne avvantaggino?

76,9 milioni è quanto il Comune di Firenze ha incassato – 2024 – dall’imposta di soggiorno, il 10% in più rispetto all’anno prima. L’elaborazione del Centro studi enti locali su dati Mef, Banca d’Italia e Istat (1) ci fa sapere che è la prima città in Italia (Roma esclusa perché ha un diverso sistema di conteggio, seguita da Milano e Venezia.

Ottimo. Firenze merita che i suoi visitatori contribuiscano a bellezza e servizi della “capitale del Rinascimento”, quando la testimonianza della nostra storia è importante per l’oggi e il futuro.

Una storia che è fatta anche di umani. Non solo quelli unici e celebri del passato, ma anche quelli di oggi che, nello specifico del tessuto fiorentino, sembrano un po’ dimenticati.

Mentre siamo curiosi di conoscere nel particolare cosa questi 76,9 milioni hanno portato in più alla città, facciamo alcune domande a chi l’amministra:

– Cosa state facendo per fermare e invertire la fuga dei residenti e il respingimento degli ospiti di lunga durata (studenti e lavoratori per esempio) non solo dal centro città ma da tutta l’urbe?

– Cosa state facendo oltre ad amministrare l’esistente rispetto a come vi si presenta e modifica, anche indipendentemente dalla vostra volontà e grazie alle vostre non-decisioni, in una tendenza mondiale di overtourism, con Firenze diventata una Disneyland del Rinascimento?

Le risposte che chiediamo non sono generiche, e sostanzialmente non-risposte, del tipo abbiamo: “fatto questo e quest’altro senso unico”, “vietato le key-box per gli affitti brevi”, “concesso dieci licenze in più ai taxisti”, etc…

Chiediamo risposte di ampio respiro.

Considerate che questi 76,9 milioni in più potrebbero anche decuplicare, e non solo. Non perché ci stringiamo e facciamo entrare più turisti. Ma perché abbiamo un patrimonio che, se trasformato in futuro tangibile e vivibile – per ognuno e non solo per ricchi, possessori di rendite di posizione e amici -, tante sarebbero le opportunità per incrementare.

1 – https://www.aduc.it/notizia/imposta+soggiorno+vola+nel+2024+760+milioni+senza_141381.php

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC

URL: http://www.aduc.it

============