Dl Terra dei Fuochi, Cerreto (FdI): Combinato con dl Sicurezza è svolta per territorio

“Il combinato disposto tra il decreto Sicurezza e il decreto Terra dei Fuochi rappresenta una svolta concreta per i cittadini di questa terra. Interveniamo su due fronti cruciali, la lotta alla criminalità organizzata e la tutela della salute pubblica. Con questi provvedimenti, il Governo Meloni ristabilisce parametri fondamentali di sicurezza e legalità nella provincia di Caserta. Il decreto Terra dei Fuochi è stato pensato su misura per questa terra, è quindi un segnale forte e tangibile dell’attenzione del Governo verso un territorio troppo a lungo dimenticato. Alla nomina del Commissario Straordinario per l’emergenza, Gen. Vadalà, si è aggiunto ora un decreto che affronta con decisione la questione ambientale e sanitaria. È la dimostrazione che manteniamo le promesse fatte in campagna elettorale. Più sicurezza, più giustizia, più Stato”.

Lo ha dichiarato Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione agricoltura, a margine del punto stampa tenutosi oggi a Mondragone nell’ambito della manifestazione di Fratelli d’Italia “Giustizia e sicurezza, non solo parole. Le riforme che l’Italia aspettava da decenni”, avviata oggi su tutte le spiagge d’Italia e destinata a proseguire per tutta la stagione estiva.

