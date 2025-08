(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 Bonelli: la BBC documenta il genocidio a Gaza, bambini sparati alle spalle

da IDF

“A Gaza è in corso un genocidio, con una deliberata pianificazione

dell’eliminazione del popolo palestinese: i bombardamenti sui campi

profughi, la distruzione del sistema idrico e sanitario e degli ospedali,

l’uccisione intenzionale di donne e bambini, la fame usata come strumento

di annientamento e la deportazione come mezzo per realizzare la pulizia

etnica a Gaza e in Cisgiordania”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Vede, che prosegue:

“La televisione inglese BBC World Service ha raccolto materiale su oltre

160 casi di bambini uccisi a Gaza da colpi d’arma da fuoco, e ha scoperto

che in 95 di questi casi i bambini sono stati giustiziati con colpi alla

testa o al petto. Nella maggior parte dei casi, le vittime avevano meno di

12 anni. La giornalista Stephanie Hegarty, nel suo lavoro d’indagine, ha

raccolto molta documentazione e ha parlato con la famiglia di una bambina

di 6 anni, di nome Mira, colpita alla schiena dopo aver attraversato un

posto di blocco delle IDF. Suo padre ha raccontato che è stato proprio quel

colpo alla schiena a ucciderla.

Di fronte a questo genocidio – e noi siamo convinti che di genocidio si

tratti – l’inviato speciale USA, Witkoff, ha affermato che a Gaza non c’è

la fame. Trump corre in soccorso del criminale Netanyahu per nascondere la

verità. Quella stessa verità raccontata dall’UNICEF, che parla apertamente

di carestia a Gaza. A Gaza c’è un genocidio, perché si vuole cancellare un

popolo”.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE