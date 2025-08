(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

Banche, Osnato (FdI): da stress test risultati positivi grazie a stabilità e buongoverno

“Alcuni anni fa sarebbe stata una notizia incredibile: il sistema bancario italiano è più solido, dunque più resiliente agli shock, di quelli di Francia, Germania e diverse altre nazioni europee. Un risultato cui certamente hanno contribuito la stabilità del Governo Meloni, la chiarezza della politica economica, la gestione prudente della finanza pubblica con la diminuzione del rischio sovrano”. Lo dichiara Marco Osnato – presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia – commentando l’esito dei più recenti stress test dell’Eba, che stimano l’assorbimento di capitale e riserve subito dagli enti creditizi nel caso di grave deterioramento del quadro macro-. “I risultati confermano quanto ormai ripetiamo da tempo: nonostante la narrazione disfattista delle opposizioni, che preferirebbero vederci ancora in secondo piano per dare addosso alla maggioranza, l’Italia ha ormai recuperato la sua centralità produttiva e geopolitica, come è evidente in primo luogo dai giudizi delle agenzie di rating”, prosegue l’esponente di FdI. “Chi in passato si crogiolava nei rapporti con alcuni salotti finanziari, e nel frattempo affondava la Nazione con politiche scellerate, oggi ci accusa di chissà quali disegni. La realtà è lampante: grazie al buongoverno, le banche italiane sono libere e forti. Così che tutti, cittadini e imprese, possono beneficiarne”, conclude Osnato.

