Roma, 1 Agosto 2025

Fri 01 August 2025 **Sr 325, presentati i progetti di adeguamento. Giani e Baccelli: "Studi

fondamentali"**

venerdì 1 agosto 2025

Sono state illustrate oggi nel corso di una conferenza stampa le

alternative progettuali per l’adeguamento della Strada regionale 325,

presenti il presidente Eugenio Giani e l’assessore alle Infrastrutture,

mobilità e governo del territorio Stefano Baccelli, il consigliere

regionale Marco Martini, Guglielmo Bongiorno sindaco di Cantagallo, il vice

sindaco di Vaiano Davide Puccianti, Maria Lucarini, sindaca di Vernio, il

presidente della provincia di Prato e sindaco di Montemurlo Simone Calamai,

Alberto Vignoli, assessore del Comune di Montemurlo e l’assessore del

Comune di Cantagallo Jacopo Payar.

“La Strada regionale 325 – spiega il presidente Giani – è un asse viario

fondamentale per la Val di Bisenzio, area significativa anche sotto il

profilo economico, che si staglia fra Prato e la Toscana diffusa verso

l’Appennino e unisce comuni importanti come Vernio e le sue frazioni

assieme a Montepiano dove si scavalca l’Appennino. Tocca centri intorno a

Cantagallo che rappresentano punti di riferimento di un’asse

infrastrutturale strategico. Parliamo di una strada regionale sulla quale

sono stati fatti molti lavori, ma per sua natura inframontana e quindi

esposta a forte rischio di degrado. L’anno scorso, dopo il collasso della

strada vicino alla Briglia nel comune di Vaiano, la scelta è stata quella

di pensare a progetti risolutivi e di portata maggiore, magari da

cofinanziare fra Regione e Stato”.

“Oggi abbiamo presentato una serie di alternative progettuali di

fattibilità – continua Giani – ed ora è fondamentale concentrarsi su un

progetto che possa mettere definitivamente in sicurezza l’asse viario

centrale nel Comune di Vaiano, proprio in prossimità della Briglia.

Abbiamo esaminato varie ipotesi, e alla luce di questi esami fin dal

prossimo bilancio 2026, se le elezioni confermeranno il mio ruolo,

l’intenzione è quella di stanziare risorse per poter provvedere a mettere

a punto un assetto viario in grado di ridurre drasticamente le criticità

esistenti e non solo. Sono stati anche esaminati gli assi di collegamento

da Vernio a Barberino perché la Val di Bisenzio, parallela alla valle dove

scorre l’Autostrada del Sole possa essere adeguatamente connessa a questa

in modo da rappresentare un’alternativa anche nelle condizioni di

emergenza”.

“Oggi abbiamo presentato – nelle parole dell’assessore Baccelli – studi

di fattibilità molto attesi, che rispettano la tempistica che qualche mese

fa avevamo concordato in un protocollo di intesa con i Comuni dell’area e

con la Provincia. Si tratta di studi particolarmente complessi che credo

siano stati molto apprezzati dagli amministratori e approfondiscono una

ventina di ipotesi diverse, da quelle di maggiore impegno economico a

quelle comunque sostenibili”.

“È stata fatta una prima analisi – precisa Baccelli – e adesso

condividiamo la documentazione per vederci di nuovo nei primi mesi del

prossimo autunno per affinare i criteri di selezione delle soluzioni che

riteniamo migliori. E’ emersa anche la necessità di implementare il

trasporto ferroviario, in particolare rispetto alla richiesta di nuove

fermate in questa area, che è presente nel protocollo d’intesa con Rete

Ferroviaria, in modo da rendere il sistema di mobilità regionale

complementare con interventi complessivi di rafforzamento in grado di

favorire una più ampia fruizione del servizio ferroviario”.