Sanità Privata: Cgil Cisl Uil, “Dopo 13 anni si apre tavolo per contratto Aris Rsa”

Serve un impegno vero, concreto e responsabile da parte di tutte le

controparti

Roma, 1 agosto – “Nella mattinata di ieri si è aperto ufficialmente il

tavolo di trattativa per il rinnovo del Ccnl Rsa, scaduto da oltre tredici

anni. Un’apertura che rappresenta un passaggio importante e atteso ma non

dimentichiamo che proprio Aris, insieme ad Aiop, aveva assunto l’impegno,

attraverso gli accordi ponte del 24 gennaio e del 3 ottobre 2023, di

superare definitivamente i contratti sottoscritti da organizzazioni non

rappresentative, con l’obiettivo di arrivare ad un contratto unico di

settore. Quegli impegni, ad oggi, non sono ancora stati mantenuti”. Lo

dichiarano in una nota congiunta Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl a margine

dell’incontro di ieri a Roma presso la sede nazionale di Aris, Associazione

Religiosa Istituti Socio-Sanitari.

“Siamo consapevoli che l’apertura del tavolo – precisano i sindacati – sia

un primo passo utile ma non sufficiente. Restano ancora troppi nodi aperti.

In primo luogo, il pieno coinvolgimento di Aiop nel rinnovo del Ccnl Rsa,

per arrivare finalmente a un contratto unico di settore che ponga fine al

dumping contrattuale. In secondo luogo, l’apertura immediata della

trattativa per il rinnovo del Ccnl della Sanità Privata, anch’esso fermo

alla tornata 2016-2018. Abbiamo posto con chiarezza queste richieste ad

Aris, prendendo atto, con rammarico, dell’assenza ingiustificata di Aiop”.

“Non vogliamo condurre due negoziati separati ma, se AIOP non dovesse

rispettare gli impegni presi e continuasse a sottrarsi alle proprie

responsabilità ignorando le nostre istanze, proseguiremo nel percorso di

mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Il prossimo incontro con

Aris è fissato per il 30 settembre. Il nostro obiettivo è quello di

migliorare il salario, i diritti e le tutele ed arrivare ad un contratto

giusto e soddisfacente per le lavoratrici e i lavoratori del settore.

Diciamo sin da subito, però, che non accetteremo tempi lunghi: questa

trattativa deve concludersi nel più breve tempo possibile, nel rispetto

della dignità di chi da anni attende un contratto. Infine, ribadiamo ancora

una volta che è urgente e non più procrastinabile avviare anche la

trattativa per il rinnovo del Ccnl Aiop/Aris Ospedalità Sanità Privata

fermo al triennio 2016-2018. C’è bisogno – concludono Fp Cgil, Cisl Fp e

Uil Fpl – che anche le istituzioni facciano la loro parte per fermare il

dumping contrattuale che avviene sulle spalle delle lavoratrici e dei

lavoratori. Abbiamo bisogno di regole certe che vengano applicate; c’è

bisogno di responsabilità e di azioni concrete”.

