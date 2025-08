(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 M.O, Bonelli: “Aiuti a Gaza con una mano, armi a Israele con l’altra.

Meloni complice non si vergogna?”

“Il governo Meloni vuole mascherare la propria complicità con Israele

dietro qualche lancio di aiuti umanitari. Ma la realtà è chiara: non si

possono salvare vite con una mano e cooperare militarmente con chi quelle

vite le annienta con l’altra. Quello che deve fare il governo è fermare il

genocidio in corso a Gaza applicando le sanzioni e revocando l’accordo di

cooperazione militare Italia-Israele.”

Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce nazionale di Europa

Verde, che prosegue:

“Questo governo è complice del genocidio, un governo che si rifiuta di

revocare l’accordo militare con Israele, definendolo uno strumento di

dialogo: ma non si vergognano nemmeno un po’?”

Il governo Meloni non vuole revocare gli accordi commerciali, quelli

militari e non vuole riconoscere lo stato di Palestina. Tutto ciò mentre

ogni giorno decine e decine di uomini, donne e bambini vengono uccisi

dall’esercito israeliano perché chiedono cibo e acqua. L’unica cosa da

fare è aprire corridoi permanenti umanitari sotto il controllo dell’ONU e

adottare sanzioni contro il governo criminale di Israele. Chi tace è

complice. Chi arma è responsabile”conclude Bonelli.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE