Roma, 1 Agosto 2025

Fri 01 August 2025 Ex Ilva. Maiorano (FdI): da sindaco Bitetti pantomima ridicola

“Il sindaco di Taranto Bitetti si è reso protagonista di una delle pagine più ridicole della storia repubblicana. Una vera e propria pantomima, una commedia degli inganni. Prima la farsa delle dimissioni, orchestrata unicamente per impedire che il Consiglio comunale si esprimesse; poi la sceneggiata del “non ho firmato nulla, non avevo la penna”. Ma cosa c’è dietro tutto questo teatrino? È forse consapevole di non avere più una maggioranza? O, più semplicemente, ha solo paura di assumersi la responsabilità per cui è stato eletto: prendere una decisione chiara e assumere una posizione netta sul futuro dell’ex Ilva e, quindi, della città di Taranto?”. Lo dichiara in una nota il deputato pugliese di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano.

