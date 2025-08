(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 Contratti: Cgil Cisl Uil, “Su rinnovo Ficei piena soddisfazione”

Un contratto che garantisce ai lavoratori più salario e più diritti

Roma, 1 agosto – “Esprimiamo piena soddisfazione per il rinnovo del

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2025-2027 per i dipendenti dei

Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale aderenti alla FICEI firmato con

incrementi tabellari a regime che vanno da 168,80 euro per A1 a 310,24 euro

per i Q2 ed importanti miglioramenti anche sul piano normativo”. Così Fp

Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl commentano il rinnovo del contratto Ficei 2025-2027.

I sindacati spiegano tutte le novità del contratto: “L’accordo siglato

garantisce aumenti salariali importanti in tre tranche (gennaio 2025,

gennaio 2026 e gennaio 2027) e il recupero completo degli arretrati (da

Gennaio ad Agosto 2025). Abbiamo ottenuto un aumento del buono pasto (da 7

a 8 euro), l’aumento delle indennità specifiche a partire dal 1 Settembre

2025 (Cassa/economato: 55 €, Trasferta: 44 €, Rischio 358 annui), un

aumento delle indennità di reperibilità, un aumento dell’indennità Quadri,

una maggiorazione dell’Elemento di Garanzia Retributiva a 52 euro. A questo

dobbiamo anche aggiungere un aumento dei permessi studio triennali da 150 a

200 ore, 2 ore aggiuntive per esami diagnostici per over 60, il Fondo

formazione raddoppiato, l’incremento del congedo di paternità a 15 giorni e

per il congedo parentale l’incremento della retribuzione al 40% per i

restanti 5 mesi. Le tutele in caso di patologie gravi sono state rafforzate

mediante l’estensione del periodo di comporto a 22 mesi e del periodo di

aspettativa non retribuita a 18 mesi. È stato inoltre stabilito che i

giorni dedicati a terapie salvavita e ai relativi effetti non siano

computati ai fini del calcolo del comporto. Ed infine con soddisfazione,

annunciamo la creazione di una clausola di armonizzazione in base alla

quale “nei casi di fusione, incorporazione tra i vari Consorzi e/o Enti di

Industrializzazione e/o costituzione di nuove entità, nel caso in cui venga

applicato da tali realtà il presente CCNL, si avvierà una contrattazione

tra le parti firmatarie del presente CCNL a livello territoriale

competente, e/o Nazionale se coinvolge più strutture situate in più

regioni, per procedere ad una verifica sulla corretta armonizzazione, a

partire dal corretto inquadramento del personale coinvolto”. Infine, è

stato istituito un meccanismo di salvaguardia economica per la continuità

del trattamento retributivo durante i periodi di vacanza contrattuale: la

nuova disciplina prevede l’erogazione automatica di una anticipazione dei

benefici derivanti dal rinnovo contrattuale. A decorrere dal terzo mese

successivo alla scadenza contrattuale, tale copertura sarà parametrata al

30% dell’indice di inflazione IPCA e, trascorsi sei mesi, sarà elevata al

50% del medesimo indice”.

“Questo rinnovo contrattuale valorizza le competenze già presenti negli

enti e Consorzi e dà una risposta concreta al calo del potere d’acquisto

determinato dall’inflazione. È un contratto che dà alle lavoratrici e ai

lavoratori più salario e più diritti”, concludono.

