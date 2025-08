COMUNICATO STAMPA – Nuovo parco giochi inclusivo al Falcone Borsellino: apertura nei prossimi giorni   Progetto realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariparma  

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

Nuovo parco giochi inclusivo al Falcone Borsellino: apertura nei prossimi giorni

Progetto realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Parma, 01 agosto 2025 – Aprirà nei prossimi giorni, con inaugurazione ufficiale nel mese di settembre, il parco giochi inclusivo nel parco Falcone Borsellino. Il progetto, realizzato con il supporto della Fondazione Cariparma, prevede complessivamente l’apertura di 8 nuovi parchi giochi in diversi quartieri della città, accessibili a tutte e a tutti.

Gli interventi hanno migliorato l’accessibilità e la fruibilità dell’area verde, grazie alla realizzazione di nuovi percorsi di collegamento, all’installazione di cartellonistica esplicativa e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Le nuove attrezzature – tra cui scivoli, giostre, giochi a molla e strutture multi-attività – offrono ai bambini diverse opportunità: arrampicarsi, ruotare, saltare, bilanciarsi, osservare, imparare e sostare in un ambiente accogliente e sicuro.

Il progetto si è arricchito grazie al contributo di associazioni del territorio, coinvolte in momenti di confronto e condivisione di idee. Il Comune di Parma continuerà a collaborare con queste realtà attraverso patti di collaborazione per la cura e la manutenzione delle aree verdi.

Il Sindaco Michele Guerra ha commentato: “Oggi abbiamo fatto un sopralluogo al nuovo spazio giochi inclusivo del Parco Falcone e Borsellino dove sono state posate le nuove attrazioni che permetteranno a tutte le bambine e bambini che frequentano il parco di potersi divertire in piena libertà. È uno spazio non soltanto innovativo ma anche molto bello per la qualità dei giochi e per le caratteristiche che hanno: corrispondono perfettamente ad un investimento molto importante che l’Amministrazione ha messo in campo in questo spazio e nel disegno complessivo di un miglioramento dei parchi su cui stiamo lavorando. L’obiettivo principale è quello di migliorare l’inclusività, un tema sempre più importante che ci viene sempre più richiesto dalle famiglie. Un ringraziamento particolare va a Fondazione Cariparma che ha finanziato in modo consistente il progetto”.

“Siamo di nuovo di fronte ad un intervento che mette al centro la nostra comunità e le sue persone, in particolare i più piccoli, permettendo loro di poter vivere con sicurezza e libertà gli spazi pubblici della nostra città attraverso il gioco. Un gioco pensato davvero per tutti e tutte, che si basa sul concetto di inclusione, quella vera, senza barriere. Quell’inclusione che, attraverso la nostra filantropia, cerchiamo di costruire a partire dal rafforzamento dei singoli cittadini e delle loro competenze, fin dalla più tenera età. Crediamo, inoltre, che la riqualificazione degli spazi urbani debba essere basata sulle diverse esigenze delle persone che li vivono, in questo caso di famiglie, bambini e anziani. Riconoscere e agire per rispondere ai bisogni di tutti è il primo passo per costruire una comunità davvero accogliente. Ridurre le disuguaglianze è la nostra sfida quotidiana, e poterlo fare costruendo contesti più inclusivi significa investire concretamente nel futuro della nostra comunità” sottolinea Franco Magnani, Presidente di Fondazione Cariparma.