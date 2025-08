[Comune Palermo] Virus West Nile. Dichiarazione di Massimo Giaconia

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 “In relazione alla notizia del primo caso di infezione da virus West Nile

in Sicilia, registrato a Catania, ho chiesto al sindaco Lagalla di

predisporre, anche con un’ordinanza sindacale urgente, un piano

straordinario di disinfestazione e igienizzazione in tutta la città,

coinvolgendo anche le società partecipate RAP e RESET. La prevenzione è

un’arma importante per ridurre il rischio di diffusione del virus e Palermo

non può farsi trovare impreparata. La richiesta non vuole generare

allarmismi, ma punta ad avviare interventi tempestivi di disinfestazione e

igienizzazione per contenere la proliferazione delle zanzare, principali

vettori di trasmissione del virus. È un’azione di prudenza e tutela perché

la salute dei cittadini deve essere sempre una priorità”.

Lo dichiara il Consigliere comunale Massimo Giaconia.

