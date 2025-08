[Comune Palermo] Totò Schillaci, dichiarazione consigliera Figuccia

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 «Con l’intitolazione della nuova piazzetta Totò Schillaci nei pressi dello

stadio Barbera e con il murales recentemente realizzato nel quartiere

Cruillas, Palermo rende finalmente il giusto omaggio a uno dei suoi figli

migliori, simbolo di riscatto, passione e orgoglio per un’intera

generazione di palermitani.

Totò Schillaci non è stato soltanto un grande calciatore, ma un punto di

riferimento per tanti giovani cresciuti tra le difficoltà dei quartieri

popolari, un esempio concreto che con impegno, talento e determinazione si

può arrivare lontano senza rinnegare le proprie radici. La sua storia ha

fatto il giro del mondo e ha portato alto il nome di Palermo proprio in un

periodo storico complesso per la nostra città.

Il murales a Cruillas ha già rappresentato un momento di comunità e

orgoglio popolare, e adesso questa intitolazione istituzionale rafforza

ancora di più quel legame autentico tra Totò Schillaci e Palermo, in

particolare con il mondo dello sport che da sempre unisce, educa e dà

speranza. Come gruppo della Lega continueremo a sostenere tutte le

iniziative che valorizzano i nostri talenti e che alimentano l’identità

positiva della nostra città».

Lo dichiara la capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Sabrina

Figuccia.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo