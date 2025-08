(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 Bonelli (AVS): “Netanyahu responsabile di un genocidio, Meloni complice con

il suo silenzio. L’Italia rompa subito ogni relazione con Israele”

“Le parole di Josep Borrell, che parla apertamente di un governo fanatico e

genocida guidato da Netanyahu, segnano uno spartiacque politico e morale.

Non è più il tempo delle mezze frasi o delle dichiarazioni ipocrite: a Gaza

è in corso un genocidio e chi, come Giorgia Meloni, continua a mantenere

rapporti politici, economici e militari con Israele, diventa complice di

quell’orrore.

Il governo Netanyahu sta affamando un intero popolo, bombardando ospedali e

campi profughi, sterminando migliaia di bambini. E mentre il mondo denuncia

questi crimini, la premier Meloni difende Israele, si oppone alle sanzioni,

rifiuta il riconoscimento dello Stato di Palestina e mantiene gli accordi

di cooperazione militare e commerciale. Questa è una vergogna nazionale che

offende la dignità del popolo italiano.

L’Italia e l’Unione Europea devono interrompere immediatamente ogni

relazione con il governo Netanyahu: stop a rapporti diplomatici,

cooperazione militare, vendita di armi e accordi commerciali. Ogni giorno

di attesa è un giorno in più di complicità con il genocidio.

Se Meloni non ha il coraggio di difendere la dignità dell’Italia davanti al

fanatismo criminale di Netanyahu, allora lo dicano chiaramente: il suo

governo ha scelto di stare dalla parte degli assassini e non delle vittime.

Noi invece continueremo a chiedere con forza sanzioni e il pieno

riconoscimento dello Stato di Palestina.”

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa

Verde.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE