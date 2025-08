(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 Aree interne, Frijia (FdI): Promesse mantenute: il Governo Meloni al fianco della Val di Vara

“Solo una settimana fa, durante la sua visita in Val di Vara, il Ministro Tommaso Foti aveva promesso attenzione concreta per le nostre aree interne e aveva assicurato che sarebbero stati eliminati i riferimenti ingiustamente penalizzanti sullo “spopolamento irreversibile” dal Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNAI).

Così il deputato spezzino di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia a margine della riunione operativa tenuta dal ministro Foti, che prosegue: “Oggi quella promessa è realtà. Nella Cabina di Regia riunita a Palazzo Chigi, con la partecipazione di Comuni, Province, Regioni e Uncem, è stato approvato all’unanimità lo stralcio dei paragrafi contestati: gli studi di Cnel e Censis restano disponibili come allegati a fini informativi, ma non avranno alcun effetto sulle strategie operative del Piano. Il Ministro Foti ha ribadito che la polemica nata nei mesi scorsi era frutto di “bassa politica” e che il vero obiettivo del Governo Meloni è rilanciare le aree interne, rafforzandone la vitalità sociale ed economica e restituendo dignità e opportunità a territori che non possono più sentirsi di serie B. Ogni promessa è un impegno, e l’impegno di Fratelli d’Italia e del Governo Meloni è tangibile: dalle parole ai fatti, a sostegno delle comunità locali e delle loro prospettive di sviluppo”.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati