(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 Occhiuto. Bonelli: dimissioni mossa spregiudicata per evitare di non essere

ricandidato da FDI. AVS pronta per il governo della Calabria

“Occhiuto si è dimesso da presidente della Regione Calabria annunciando che

si ricandiderà. Sceglie la strategia del vittimismo perché è sotto

inchiesta per corruzione e accusa la politica di bloccarlo. Ma non è lui il

presidente della Regione?”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Verde, che prosegue:

“In realtà, Occhiuto si dimette anticipando di poco meno di un anno le

elezioni regionali rispetto alla scadenza naturale, perché Fratelli

d’Italia avrebbe rivendicato la guida della Regione, considerando che Forza

Italia — con l’8% — ha quattro presidenti di Regione, mentre il partito

della Meloni, che ha il 27%, ne ha solo due: Marche (ancora per poco) e

Abruzzo.

La mossa di Occhiuto è contro il centrodestra e rappresenta un uso

spregiudicato delle istituzioni: si dimette per evitare di non essere

candidato tra meno di un anno.

Noi, come AVS, siamo pronti alle elezioni. Abbiamo uomini e donne di

governo in grado di guidare la Regione e di cacciare il malgoverno della

destra, che ha messo in ginocchio il territorio, la sanità e i trasporti”,

conclude.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE