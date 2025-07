(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 Morte comandante polizia provinciale Firenze, il cordoglio di Giani

“Una notizia che ci lascia sgomenti. Trasmetto il mio cordoglio e i miei

sentimenti di vicinanza alla famiglia e ai colleghi del Comandante

Galeotti”. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha

commentato così la improvvisa scomparsa, a causa di un malore, di Roberto

Galeotti, comandante della Polizia provinciale della Città Metropolitana

di Firenze.

To forward this message, please do not use the forward button of your

email application, because this message was made specifically for you only.

Instead use the forward page