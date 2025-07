Emergenza West Nile: Non solo monitorare . Appello della Guardia Nazionale Ambientale per un Piano Straordinario di Disinfestazione frequente

(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

Thu 31 July 2025 Emergenza West Nile: Non solo monitorare . Appello della Guardia

Nazionale Ambientale per un Piano Straordinario di Disinfestazione

Alla luce dell’innalzamento del livello di sorveglianza da parte della

Regione Umbria per la West Nile Disease, la Guardia Nazionale Ambientale

per voce del Dirigente Generale Settore Fondamentale Niccolò Francesconi

, lancia un appello urgente alle istituzioni nazionali e locali:

intensificare immediatamente le disinfestazioni su tutto il territorio

italiano.

La West Nile Disease, malattia virale trasmessa dalle zanzare del genere

Culex, rappresenta una minaccia crescente per la salute pubblica e

veterinaria. Sebbene la Regione Umbria non abbia ancora registrato casi

umani o animali, il potenziamento della sorveglianza entomologica,

sierologica e clinica dimostra la serietà della situazione.

“Non possiamo aspettare che il virus si diffonda. Serve un piano

coordinato e tempestivo di disinfestazione in tutti i comuni italiani,

con particolare attenzione alle aree urbane e rurali più esposte,”

dichiara la Guardia Nazionale Ambientale

