(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 Cultura pace, in Toscana legge varata a unanimità da Consiglio. Giani:

“Norma di civiltà”

Scritto da Sara Ghilardi, giovedì 31 luglio 2025

“Si vis pacem, para pacem” La Regione Toscana si è dotata di una

propria legge, adottata all’unanimità nella seduta del Consiglio Regionale

del 30 luglio, che ha l’obiettivo di promuovere la cultura della pace, la

solidarietà, e il dialogo tra popoli e culture.

Una legge che arriva in un momento cruciale, caratterizzato da conflitti

cruenti, da intolleranza diffusa, dal dilagare di individualismi e

settarismi.

Attraverso la legge la Regione Toscana riconosce la pace e lo sviluppo

quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i

principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale, ed

intende promuovere la cultura della pace, della non violenza e del rispetto

attraverso l’educazione e il dialogo, in collaborazione con istituzioni

scolastiche, enti locali, associazioni della società civile, comunità

religiose.

“Una legge di civiltà – ha commentato il presidente Giani- Ringrazio il

Consiglio regionale, unanime nella difesa di un principio fondamentale che

si associa ai valori fondanti della nostra Costituzione. E’ un segnale che

dalla Toscana vuole ispirare la politica nazionale e internazionale in un

momento difficilissimo caratterizzato da conflitti e violazioni dei diritti

umani. “Si vis pacem, para pacem” è un messaggio che facciamo nostro a

significare l’importanza di agire e di mettere in atto politiche concrete

su questo tema.

La Toscana terra di diritti e patria dell’Umanesimo è orgogliosa di

contribuire a diffondere la cultura della pace”.

La legge ribadisce l’ormai consueto appuntamento con il Meeting dei diritti

umani, evento che ogni anno a dicembre, in occasione dell’anniversario

della dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, coinvolge migliaia di

ragazze e ragazzi.

Inoltre la legge riconosce e valorizza il ruolo di Rondine Cittadella della

Pace, della cui Fondazione la Regione è socio fondatore, omaggiata proprio

di recente dalla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

che lo scorso 6 giugno ha accolto i giovani all’arrivo della marcia della

pace. La realtà del borgo in provincia di Arezzo rappresenta un’eccellenza

in questo ambito, il “metodo Rondine” per la trasformazione creativa

dei conflitti e la pacifica convivenza delle studentesse e degli studenti

provenienti da paesi in conflitto ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti,

sia nazionali (ad esempio da parte del Ministero dell’Educazione e del

Merito) che internazionali.