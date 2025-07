Bit2Me supera i 400 crypto asset quotati e diventa una delle piattaforme con la più ampia varietà in Europa

(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 Bit2Me, la principale piattaforma spagnola per l’acquisto, la vendita e la gestione di crypto asset, ha raggiunto un nuovo traguardo quotando oltre 400 token. Questo risultato rende Bit2Me una delle piattaforme con la più ampia varietà di crypto asset disponibili in Europa.

Oltre ad ampliare la propria offerta, Bit2Me ha ottenuto un’autorizzazione storica dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) per operare come Fornitore di Servizi di Cripto-Asset (CASP), diventando la prima fintech di lingua spagnola a ricevere tale riconoscimento. Questa autorizzazione è concessa nell’ambito del regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività (MiCA), entrato in vigore il 30 dicembre 2024, che stabilisce un quadro giuridico comune per tutti gli Stati membri dell’UE. Una volta completato il processo di registrazione presso la CNMV e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), Bit2Me sarà pienamente autorizzata a operare in tutta l’Unione Europea, offrendo agli utenti una piattaforma regolamentata che migliora la trasparenza e l’accessibilità nel settore delle criptovalute.

Le caratteristiche principali di Bit2Me includono:

● Acquisti istantanei di criptovalute attraverso 7 diversi metodi di pagamento, tra cui carte di credito/debito, bonifici bancari e soluzioni locali pensate per gli utenti europei.

● Accesso a partire da soli 1 €, permettendo a chiunque di iniziare nel mondo delle criptovalute con importi ridotti e accessibili.

● Scambi diretti da cripto a cripto, senza necessità di conversione in euro o utilizzo di intermediari.

Bit2Me presenta anche una propria compatibilità con oltre 120 reti blockchain, consentendo depositi e prelievi rapidi senza complessità tecniche.

“Con questa espansione e la recente autorizzazione della CNMV, continuiamo a consolidare la nostra posizione come piattaforma completa e regolamentata per chi desidera entrare, diversificare o rafforzare la propria presenza nell’ecosistema cripto europeo”, ha dichiarato Juan Fornell, Product Manager di Bit2Me. Il regolamento MiCA mira a fornire un ambiente più sicuro e trasparente per gli utenti di crypto asset nell’UE, garantendo la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria a lungo termine.

João Augusto Teixeira, Chief Compliance Officer di Bit2Me, ha sottolineato: “Ottenere questa autorizzazione non solo evidenzia la leadership di Bit2Me nel settore delle criptovalute, ma dimostra anche il nostro impegno a rispettare i più alti standard normativi mentre espandiamo i nostri servizi, stabilendo un precedente nei mercati spagnolo ed europeo.”