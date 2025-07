(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 A Carrara nuovo palazzetto sport con contributo Regione, Giani : “Punto

di riferimento per la città”

Scritto da Sara Ghilardi, giovedì 31 luglio 2025

Un palazzetto dello sport moderno e funzionale, dotato di tutti i servizi,

che la città aspettava da tempo. Sarà realizzato grazie all’importante

contributo di 4 milioni di euro concesso dalla Regione, contenuto

nell’accordo di programma con il Comune di Carrara che è stato

sottoscritto oggi.

Un contributo straordinario nell’annualità 2025 a valere sulle

disponibilità del bilancio regionale che servirà all’acquisto

dell’immobile, individuato dal Comune di Carrara, tramite una procedura di

evidenza pubblica, nel padiglione B di Imm-CarraraFiere a Marina di

Carrara.

“Impianti sportivi moderni e funzionali sono una priorità per la Regione

Toscana in tutti i territori – ha commentato il presidente Giani – A

Carrara, grazie ad un contributo significativo da parte della Regione e

alla collaborazione con il Comune potrà nascere un nuovo impianto, capace

di essere quel punto di riferimento per associazioni e cittadini molto

atteso dalla comunità locale”.