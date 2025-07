(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 Sicurezza. De Corato (FdI): con governo Meloni Milano più sicura. Tar Lombardia respinge sospensione ‘zone rosse’

“Desidero ringraziare i magistrati del TAR Lombardia per aver respinto la richiesta di sospensione delle ‘Zone Rosse’ istituite a Milano: un provvedimento importante voluto dal Governo Meloni, pensato per contrastare la criminalità e rafforzare la sicurezza, soprattutto in una città complessa come la nostra. Rinnovo la mia gratitudine al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e all’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni per aver compreso la necessità di rafforzare i presidi sul territorio, anche alla luce dei dati diffusi dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, secondo cui Milano è risultata – come riportato dal Sole 24 Ore – al primo posto per indice di criminalità. Le attuali ‘Zone Rosse’ già presenti nelle aree della Stazione Centrale, Garibaldi, Rogoredo, Duomo e Navigli-Romolo, sono state estese anche a via Padova – un’area su cui ho più volte richiamato l’attenzione – alle Colonne di San Lorenzo e al quartiere dei Fiori a Rozzano. Si tratta di un segnale forte e concreto da parte del Governo Meloni, a tutela della sicurezza dei cittadini milanesi. Una scelta che i magistrati del TAR hanno pienamente compreso, riconoscendone l’urgenza e la necessità».

Lo dichiara Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ed ex vicesindaco nelle giunte di centrodestra a Milano.

