(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 ROMA CAPITALE, SBARDELLA (FDI): “FINALMENTE ROMA AVRA’ GLI STRUMENTI PER GOVERNARSI DAVVERO

“Quella approvata oggi in Consiglio dei Ministri è una svolta storica per Roma. Dopo anni di parole, arriva finalmente un passo concreto: la Capitale potrà avere più autonomia e fare leggi su molte materie fondamentali per la vita quotidiana dei cittadini.” Lo dichiara l’Onorevole Luca Sbardella, relatore del testo in Commissione Affari Costituzionali della Camera, commentando la bozza di riforma costituzionale che riconosce a Roma un ruolo speciale.

“Roma è una città unica, non solo perché è la Capitale d’Italia, ma anche per la sua complessità e per le sfide che affronta ogni giorno. Era assurdo che avesse meno poteri di tante altre città europee. Ora potrà decidere direttamente su temi come i trasporti, la cultura, il commercio, il turismo, l’edilizia e i servizi sociali.”

“Dare più autonomia a Roma – continua Sbardella – significa permetterle di funzionare meglio, di essere più veloce nelle scelte, più efficiente nei servizi, più vicina alle persone.”

“Un ringraziamento va al Governo Meloni, che ha creduto fin dall’inizio in questa riforma e ha avuto il coraggio di portarla avanti. È la prova concreta di una visione chiara e di un impegno mantenuto nei confronti della Capitale.”

“È una riforma attesa da decenni, che può cambiare davvero il futuro della nostra città. Ora serve l’impegno di tutti, maggioranza e opposizione, per portarla a compimento. Perché una Roma più forte è un bene per l’Italia intera”.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati