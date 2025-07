(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 RAI, KELANI (FDI): PAROLE MATTARELLA SERVANO PER SBLOCCARE IMPASSE IN COMMISSIONE VIGILANZA

“L’ostruzione delle opposizioni in commissione di vigilanza Rai è sotto gli occhi di tutti, compresi quelli del presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha sollecitato affinché venga superato lo stallo e si ratifichi il presidente eletto in seno al Cda della Rai. Le opposizioni arlecchino, purtroppo, manifestano la loro mancanza di coerenza sposando, per mero calcolo elettorale ed interessi di parte, la linea del Pd che causa l’impasse. L’auspicio è che le sinistre non usino strumentalmente le parole di Mattarella, ma che le adoperino per muoversi con buon senso e responsabilità nell’interesse della Rai, che ricordiamo, è un’azienda pubblica”.

Così Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia e membro della commissione Vigilanza Rai.

