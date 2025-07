(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 NAUTICA. RUSSO (FDI): DIGITALIZZARE PATENTI E ARCHIVI, OGGI E’ TUTTO ANCORA CARTACEO

“Con questa proposta di legge vogliamo colmare un gap ancora pesante. Mentre per la circolazione stradale le patenti sono ormai classificate e accessibili tramite un portale telematico che consente anche di verificare l’eventuale decurtazione dei punti o di richiedere un duplicato, nel mondo della nautica pochi sanno che tutto è ancora gestito in modo cartaceo”. Gaetana Russo, deputato di Fratelli d’Italia, ha presentato oggi in una conferenza stampa una pdl per introdurre una serie di disposizioni, organiche e strutturali, in materia di procedimenti amministrativi relativi alle patenti nautiche e di accesso all’anagrafe nazionale delle patenti nautiche. “Fino ad oggi, nessuno ha mai investito seriamente in questo settore. Oggi, invece, abbiamo finalmente la possibilità di farlo. Grazie all’azione del Governo Meloni, e alle risorse messe a disposizione dal PNRR, possiamo intervenire sul fronte della digitalizzazione e dell’informatizzazione, liberando risorse utili all’interno della macchina amministrativa, con minori costi e migliorando il servizio offerto all’utenza. È un’occasione concreta per colmare un ritardo che dura da almeno 25 anni rispetto alla gestione delle patenti stradali. Con questa proposta, vogliamo offrire finalmente anche al settore nautico un sistema informatizzato che, da un lato, garantisca maggiore trasparenza e, dall’altro, dia agli operatori e all’utenza una certezza in più, rendendo tutto il processo più moderno, efficiente e tracciabile”.

Il presidente della Commissione Trasporti alla Camera, Salvatore Deidda, di Fratelli d’Italia, presente alla conferenza stampa, ha sottolineato che “la commissione sta lavorando con impegno per semplificare e digitalizzare i documenti del mondo marittimo-portuale, con l’aiuto fondamentale del Dipartimento di Trasformazione Digitale e del Mit sempre aperti alla collaborazione con il cluster marittimo. Le nostre iniziative parlamentari nascono proprio per agevolare questo percorso”.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati