foto REGIONE – CI STO? AFFARE FATICA!

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELL’EDIZIONE 2025 DI “CI STO? AFFARE FATICA! – FACCIAMO IL BENE COMUNE”, IL PIU’ GRANDE PROGETTO REGIONALE DI CITTADINANZA ATTIVA GIOVANILE
PRESENTI CHIARA BIONDI: ASSESSORE POLITICHE GIOVANILI REGIONE MARCHE, SONIA BRUNETTI: VICE PRESIDENTE CSV MARCHE ETS
Fotoreporter Maurizio Rillo
Ufficio stampa Giunta Regione Marche
60125 Ancona
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(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELL’EDIZIONE 2025 DI “CI STO? AFFARE FATICA! – FACCIAMO IL BENE COMUNE”, IL PIU’ GRANDE PROGETTO REGIONALE DI CITTADINANZA ATTIVA GIOVANILE