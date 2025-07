(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 Contratti. Cgil, Cisl, Uil e centrali cooperative: “Urgente adeguare

tariffe contratto cooperative sociali a tabelle ministeriali”

Roma, 30 luglio 2025 – “È urgente procedere all’adeguamento delle tariffe

da parte di tutte le programmazioni regionali e delle stazioni appaltanti,

in coerenza con le tabelle ministeriali”. È quanto sollecitato

congiuntamente dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fpl,

Uiltucs e dalle centrali cooperative Confcooperative Federsolidarietà,

Legacoopsociali, Agci Imprese Sociali, firmatarie del contratto per il

settore dei servizi sociali, sociosanitari, educativi e di inserimento

lavorativo della cooperazione sociale. “Nonostante l’ultimo rinnovo del

contratto 2023/2025 – spiegano, – continuano a registrarsi casi di mancati

adeguamenti delle tariffe che non recepiscono gli incrementi contrattuali

previsti, compromettendo la sostenibilità dei servizi e la stabilità

occupazionale”.

“Il contratto – sottolineano – interessa oltre 420.000 lavoratrici e

lavoratori del comparto, includendo oltre 40.000 persone svantaggiate

impegnate in percorsi di inserimento lavorativo: un pilastro del modello

cooperativo e una leva fondamentale di promozione dell’inclusione al mondo

del lavoro. Rappresenta inoltre uno strumento essenziale per garantire la

valorizzazione, la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori

coinvolti, la qualità dei servizi alla persona (anziani, minori, famiglie e

soggetti fragili) e per promuovere l’inclusione sociale attraverso percorsi

di inserimento lavorativo”.

“Per questi motivi, ci attiveremo con tutti gli strumenti necessari per

sostenere e tutelare l’occupazione e i servizi erogati dalle cooperative

sociali, chiedendo il pieno riconoscimento dei costi contrattuali negli

accreditamenti, convenzioni e contratti di appalto”, concludono.

