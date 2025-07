(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

*OGGETTO: A Campora di Agerola torna la tanto attesa Festa del Borgo:

musica, gusto e tradizione il 9 agosto 2025*

La *Parrocchia San Martino Vescovo* è lieta di annunciare il ritorno

della tradizionale *Festa del Borgo di Campora*, che si terrà il

prossimo *9 agosto 2025*. Un’occasione speciale per riscoprire il

*calore della comunità*, la *buona cucina* e la *musica dal vivo*, in

un’*atmosfera suggestiva e familiare*.

A partire dalle ore 20.00, si apriranno gli stand gastronomici,

accompagnati dall’intrattenimento musicale curato da *Catello Saggese*.

Il menù della serata prevede un gustoso panino con hamburger e patatine,

una fresca fetta d’anguria, vino o acqua e, per concludere in dolcezza,

una graffa calda firmata *“Zio Savino Qualità”*.

Gran finale alle 22.15 con il concerto di *Nino L’Angelo*, l’unico

*sosia vocale di Nino D’Angelo*, che regalerà al pubblico un tuffo nella

musica partenopea più amata.

La *Festa del Borgo di Campora* è un evento organizzato con il

patrocinio del *Comune di Agerola* e con il sostegno dell’iniziativa

*”Insieme per la Parrocchia”*, ed è pensato per unire generazioni e

valorizzare le *tradizioni del territorio*.