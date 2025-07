Regolamento MiCA, nuovo riconoscimento per Bit2Me. E’ la prima piattaforma Fintech di Cripto-Asset a ottenere l’autorizzazione dalla Commissione Nazionale del Mercato dei Valori (CNMV)

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 Bit2Me, piattaforma leader in Spagna nel mercato delle criptovalute sempre

più utilizzata anche in Italia dove ha ricevuto il premio come “Miglior

Exchange di Criptovalute” secondo Rankia, ha raggiunto un traguardo storico

diventando la prima piattaforma di scambio di criptovalute in Spagna ad

ottenere l’autorizzazione dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores

(CNMV) per operare come Fornitore di Servizi in Cripto-Asset (CASP).

Questa autorizzazione, concessa secondo il rigoroso iter previsto dal

Regolamento Europeo sui Mercati delle Cripto-Attività (MiCA), rappresenta un

passo fondamentale per Bit2Me nella sua missione di offrire servizi cripto

regolamentati, sicuri e trasparenti, pensati per soddisfare le esigenze di

tutti gli utenti. Grazie a questo nuovo status regolamentato, Bit2Me — che

serve clienti in oltre 100 Paesi e conta su un team di oltre 200

professionisti — potrà proseguire la propria espansione in Europa e in

Italia, mantenendo i propri servizi accessibili e pienamente conformi alle

più stringenti normative europee.

Il Regolamento MiCA, che costituisce un importante progresso nella

regolamentazione del mercato dei cripto-asset a livello europeo, è entrato

pienamente in vigore il 30 dicembre 2024. Da oggi, Bit2Me è autorizzata ad

operare secondo questo nuovo quadro normativo, rafforzando il proprio ruolo

di attore chiave nell’ecosistema cripto europeo e permettendo all’azienda di

continuare a crescere in un ambiente sicuro e regolamentato.

Leif Ferreira, CEO e co-fondatore di Bit2Me, ha espresso la sua

soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Essere la prima piattaforma

spagnola e di lingua spagnola ad ottenere questa autorizzazione nell’ambito

del regolamento MiCA è una prova del nostro impegno verso la trasparenza, la

sicurezza e la fiducia nel mercato dei cripto-asset. Siamo pronti a guidare

questo nuovo capitolo nella regolamentazione del settore, offrendo ai nostri

utenti la tranquillità di operare su una piattaforma pienamente conforme

alle normative europee.”

João Augusto Teixeira, Chief Compliance Officer di Bit2Me, ha aggiunto:

“Ottenere questa autorizzazione non solo sottolinea la leadership di Bit2Me

nel settore cripto, ma dimostra anche la nostra dedizione al rispetto dei

più elevati standard regolamentari, diventando un punto di riferimento sia

per il mercato spagnolo che per quello europeo.”

Già il 17 febbraio 2022, Bit2Me era diventata la prima azienda spagnola ad

essere registrata presso la Banca di Spagna come fornitore di servizi di

cambio tra valute virtuali e valute fiat e come custode di portafogli

elettronici, confermando così la conformità agli standard richiesti in

materia di integrità professionale e norme antiriciclaggio previste per le

istituzioni finanziarie.

Con l’attuazione del Regolamento MiCA, Bit2Me ribadisce la propria missione

di facilitare un accesso sicuro, trasparente e regolamentato ai

cripto-asset. Questo le permetterà di rafforzare ulteriormente la propria

posizione come una delle piattaforme più affidabili e avanzate del settore,

focalizzata nell’offrire soluzioni su misura per soddisfare le esigenze

degli utenti, continuando al contempo la propria espansione in Europa e a

livello internazionale.