(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 M.O.: Scotto (Pd), UK riconosce Stato Palestina, Meloni attende autorizzazione Trump

“Dopo la Francia, anche UK riconosce lo Stato di Palestina. Ora sono 4 su 5 i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu ad aver fatto questo passo. La maggioranza. Mancano gli USA di Trump. Meloni non pervenuta. Sta facendo anticamera alla Casa Bianca per essere autorizzata”. Così su X Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera.

